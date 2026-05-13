◆■相手国に交付されなかった遠征補助費1400万円 5月13日、日本バスケットボール協会（JBA）は、元職員によるコンプライアンス違反事案について説明する会見を開き、島田慎二会長、渡邊信治事務総長、調査を担当した岸郁子弁護士が出席した。 JBAは12日、海外チームを国内に招聘する際に相手国のバスケットボール協会または連盟へ支払う遠征補助費をめぐり、不適切な経費申請および金銭管理が行わ