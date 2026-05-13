Nakamura Hakが、テレビ東京系ドラマ『るなしい』のオープニングテーマ「善と悪」を本日配信リリース。あわせてドラマバージョンのMVが公開された。 （関連：RADWIMPS 野田洋次郎、藤井 風、Mrs. GREEN APPLE 大森元貴、King Gnu 常田大希……CM出演で披露する特別な声） 今回公開された「善と悪 - Drama ver.」のMVは、ドラマのタイトルバック映像をベースにモーションリリックをあし