大東まみの新曲「Candy」が、本日配信リリース。あわせて20時にMVが公開された。 （関連：RADWIMPS 野田洋次郎、藤井 風、Mrs. GREEN APPLE 大森元貴、King Gnu 常田大希……CM出演で披露する特別な声） 本作は、5月から始まる6カ月連続配信リリースの第1弾となる楽曲。『終わってしまった恋を、“甘くて少し苦い記憶”として抱きしめながら手放す』という思いをテーマに制作された。『“いい子”にしてい