インナージャーニーが、5月20日に配信リリースするメジャーデビューシングル「Toi toi toi !」のジャケット写真を公開。あわせて、各SNSにてMVティザー映像も公開されている。 （関連：インナージャーニー、ふたつの夢を叶えた祝祭の一夜“憧れ”からのエールを受けてメジャーデビューへ） 「Toi toi toi !」は、「うまくいくよ！」という