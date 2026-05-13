KONAMIのサッカーゲーム「eFootball」が5月7日、Instagramを更新。久保建英（24）とアニメ「NARUTO 疾風伝」のスペシャルコラボ動画を投稿した。 【画像】久保建英の“超ショート丈”パンツにチーム公式SNSもツッコミ「センスいいw」「鈴木優磨専用では？」と反響 「もしも久保選手が写輪眼を使えたら？」と投稿されたのは久保が「NARUTO」についてインタビューに答える動画。久保は自身