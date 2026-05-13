「青春！未来へのパスポート」。県内でがんばる高校生を応援するコーナーです。 【写真を見る】【企画】青春！未来へのパスポートパワーと技術で砲丸投げの全国優勝を目指す新庄東高校・星川俊輔さんを取材（山形） きょうは、パワーと技術で砲丸投げの全国優勝を目指す、新庄東高校の星川俊輔さんを紹介します。