【その他の画像・動画等を元記事で観る】 北海道札幌発のオルタナティブロックバンド・メリクレットが、5月13日に新曲「ネガ・リセット！」を配信リリースし、MVも公開された。 ■MVには、バンドのイメージキャラクター“めりー”が登場 「ネガ・リセット！」は、生成AIの急速な普及によって、表現の価値やクリエイターの存在意義が揺れ動く現代をテーマにした1曲。安売りされるクリエ