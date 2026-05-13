【その他の画像・動画等を元記事で観る】 道枝駿佑（なにわ男子）が5月13日、「numbuzin×道枝駿佑（なにわ男子）新TVCM発表会」に登壇した。 ■まさかの巨大シートマスクからCM衣装で登場 本イベントは、道枝駿佑がブランドアンバサダーを務めるスキンケアブランド「numbuzin（ナンバーズイン）」初となるTVCMの公開を記念して開催された。 道枝は、巨大シートマスクから真っ白なCM衣装で登場。