5月13日、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■新設―――――――――――――― 東陽テクニカ [東証Ｐ]決算月【9月】5/13発表 毎年9月末時点で300株以上を保有する株主を対象に、株主優待ポイント（保有株数に応じて5000～1万5000ポイント）を付与する。 三井住友フィナンシャルグループ [東証Ｐ]決