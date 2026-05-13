中国・浙江省温州市の中学校の男子トイレに監視カメラが設置され、物議を醸している。中国メディアの大風新聞が11日に報じた。記事によると、監視カメラが設置されたのは同市甌海区にある梧田第二中学校の男子トイレ。カメラは校内にある6カ所の男子トイレのうち5カ所に設置された。残る1カ所は教職員用トイレで、暗証番号式のロックがかけられているため生徒は使用できないという。同校の職員は「トイレへの監視カメラ設置は学校