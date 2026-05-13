今年の第1四半期、上海の小売総額は前年同期比5．5％増の4281億元（約9兆9370億円）を上回りました。3月には、都市発のブランドとして「上海カスタム」がお披露目されました。老舗の匠の技から伝統文化を現代風に取り入れた「新国潮デザイン」まで、上海ならではのカスタム文化が独特の魅力で注目を集め、都市消費の新たな代名詞になりつつあります。上海では、日常のファッションの個性的なデザインから「ワンストップ」のオーダ