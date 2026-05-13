5月12日、お笑い芸人の中山功太が自身のXを更新し、お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄から過去に“いじめ”を受けたことを撤回した。世間を大きく騒がせたが、今回の件で芸人同士の“イジり”をめぐって論争が繰り広げられている。騒動の発端は、中山が5月5日配信のバラエティ番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』（ABEMA）で、「ずっといじめられてた先輩がいる」と明かしたこと。放送後、SNSで先輩芸人を特定する動き