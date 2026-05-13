◇セ・リーグDeNA―中日（2026年5月13日横浜）DeNAの筒香嘉智が約1カ月ぶりに打点を挙げた。上半身のコンディション不良から復帰して2試合目。「3番・三塁」で出場し、初回無死一、三塁で先制の中前適時打。4月8日の中日戦以来の打点に、球団広報を通じて「何としても先制点が欲しかった中で、うまく打つことができました。（先発の）島田が少しでも楽に投球できるようにこの後も攻守にサポートしたい」とコメント。こ