横浜市営バス（資料写真）横浜市営バスの運賃を現在の大人２２０円から２４０円に引き上げる方針を巡り、市は１３日、運賃改定により見込まれる年間約１１億円の増収を織り込んでもバス事業の収支は依然厳しく、抜本的な改善は見込めないことを明かした。市は同日、市会第２回定例会に提出する議案を発表した。市交通局によると、条例改正案での大人の上限運賃は２７０円だが、利用者負担に配慮し実施運賃は２４０円とする。