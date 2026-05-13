昨季のナ・リーグ本塁打王、フィリーズのカイル・シュワバー外野手（３３）がアーチ量産態勢に入っている。１２日（日本時間１３日）の敵地レッドソックス戦の初回、左腕のモランから右中間に両リーグ単独トップに立つ１７号?シュワーボム?を放った。シュワバーは７日（同８日）のアスレチックス戦から５試合連続本塁打をマークし、トレイ・ターナー、チェイス・アトリー、マイク・シュミット、ディック・アレンらの持つ球団記