新日本プロレスジュニアの祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア（ＢＯＳＪ）」（１４日、後楽園ホールで開幕）の全体会見が１３日に行われ、１４年ぶりの出場となるカリスマこと佐々木大輔（４０＝ＤＤＴ）が堂々の優勝宣言を繰り出した。実に２０１２年大会以来となるＢＯＳＪエントリーとなった佐々木は、Ｂブロックから頂点を狙う。この日の会見では「おい新日本プロレス、ＢＯＳＪ久しぶりだな。１４年ぶりだ。ここに