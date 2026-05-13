猫の緊張状態のサイン3選 マイペースでのんびりしているように見える猫ですが、実はとてもデリケート。ちょっとした聞き慣れない音でもびっくりしてしまいます。そのため、緊張状態にあることも多いんです。猫が緊張しているときは、次のようなサインが見られます。 1.身を低くする 猫が恐怖や不安を感じて緊張しているときは、自分を小さく見せるために身を低くし、急所であるお腹は隠しています。