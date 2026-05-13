公共の場で子どもが騒いでしまい、慌てたことはありませんか？ まわりの目が気になって、どうしたらいいか戸惑ってしまうこともありますよね。今回は、筆者が体験した、バスの中で起きた不安と、ある言葉に助けられたエピソードをご紹介します。 小さな子どもとバス