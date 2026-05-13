新潟市の北越高校ソフトテニス部員を乗せたマイクロバスが磐越道で起こした痛ましい事故から1週間が経った。2026年5月13日放送の「大下容子ワイド！スクランブル」（テレビ朝日系）は、運転手、バス会社、学校の三者が問われる責任についてとりあげた。運転手、重い危険運転致死傷罪に問われる可能性まず過失運転致死傷罪の疑いで逮捕された若山哲夫容疑者（68）について番組では、事故前から数回にわたって事故を起こしていたこと