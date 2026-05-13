元NHK沖縄放送局キャスターで、現在はラジオ沖縄の竹中知華アナウンサーが13日、自身のインスタグラムを更新した。 【写真】ちょっwダイナマイトにもほどがある 沖縄はすでに梅雨入りしており、竹中アナも傘をさしてのロケに。だが、そんな梅雨のじめじめを吹き飛ばすかのような、白のピッタピタ肩出しカットソーに、ロールアップしたデニム、足下はスニーカー、そしてお約束の斜めがけ