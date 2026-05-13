ドラマ「HEROES／ヒーローズ」や「ナッシュビル カントリーミュージックの聖地」などで知られる女優のヘイデン・パネッティーア(36)が、11歳の娘カヤちゃんの親権を手放したことで「捨てた」とされることに強く反論した。2018年、産後うつと依存症を患ったことで、元婚約者の元プロボクサー、ウラジミール・クリチコ氏に娘の親権を譲ったヘイデンだが、それを何とも思っていないと捉