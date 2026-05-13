◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）１週前追い切り＝５月１３日、美浦トレセン桜花賞で２番人気に支持されて９着に敗れたドリームコア（牝３歳、美浦・萩原清厩舎、父キズナ）は、牝馬２冠目で巻き返しを期す。１週前追い切りはＷコースでプライベートアイズ（４歳２勝クラス）と２頭併せを敢行。５馬身ほど追走し、最後は一杯に追われて６ハロン８３秒５―１１秒１と、１馬身の先着でフィ