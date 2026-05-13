◆ファーム・リーグ日本ハム２―３楽天（１３日・鎌ケ谷）楽天・前田健太投手（３８）が１３日、ファーム・リーグの日本ハム戦（鎌ケ谷）に先発し、７回５安打１失点と好投した。７日に出場選手登録を抹消されてから初登板。今季最多の１０４球を投じて、７三振を奪った。＊＊＊＊最後まで研ぎ澄まされていた。２点リードの７回１死一塁。前田健はギアを上げた。「最後だったので、ちょっと力を入れた部分はありまし