2026年で20周年を迎える『ハイスクール・ミュージカル』を含む、ディズニー・チャンネル・オリジナル・ムービーの名曲が1枚のCDに！ベスト・アルバム『ディズニー・チャンネル青春ベスト〜オリジナル・ムービー編〜』の発売が決定。購入者特典とあわせて紹介していきます。 ベスト・アルバム『ディズニー・チャンネル青春ベスト〜オリジナル・ムービー編〜』 CD発売日：2026年6月17日(水)予約・詳細：https://dme.