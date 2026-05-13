▽大相撲夏場所４日目（１３日、両国国技館）小結・若隆景（荒汐）が無傷の４連勝。幕内・大栄翔（追手風）の突きで引かず、前に出た。そのまま押し出した。「下から下から集中できた。自分の相撲が取れた」とうなずいた。時津風一門の先輩を圧倒したが「また集中していきたい」と力を込めた。無傷の４連勝は優勝した１９年九州場所の新入幕時以来。「もちろん記憶に残っているけど、まだ４日目」と浮かれた様子はなかった。