漫画『ブルーロック』の実写映画『ブルーロック』（8月7日公開）の追加キャスト＆新ビジュアルが公開された。ビジュアルは総勢20人のキャストが集結した一枚になっている。【写真】顔そっくり！実写映画『ブルーロック』追加キャスト5人のビジュアル追加キャストは冷静な分析力が武器の頭脳派、チームYの二子一揮役を富本惣昭、同じくチームYで揺るぎないフィジカルと力強いシュートで見る者を圧倒する大川響鬼役を木田佳介が