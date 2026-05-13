新人シンガー・ソングライターNakamura Hakが、テレ東系で放送中のドラマ『るなしい』（毎週木曜 深0：30）のオープニングテーマ「善と悪」をデジタル配信シングルとしてリリースした。あわせて、ドラマのタイトルバック映像をもとに、モーションリリックをあしらったドラマバージョンのミュージックビデオも公開された。【動画】ドラマ『るなしい』OPテーマNakamura Hak「善と悪」ドラマ版ミュージックビデオNakamura Hakは