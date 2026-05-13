俳優の川崎麻世（63）が13日、自身のSNSを更新し、「芸能人と出逢える街で有名芸能人に声をかけられた」と報告した。川崎はブログで「この間芸能人と出逢える街原宿表参道でぶらぶら買い物をしてました腕時計好きの俺swatchに気になる商品があるので見てたら後ろから有名芸能人に声をかけられたのです振り向くとすらっとスタイリッシュなスタイルで帽子にサングラスの美女でした！」とつづり、2ショット写真を投稿