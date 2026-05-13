いま、新潟県の佐渡島などで豊漁となっている本マグロ。お値段もお得になっていて、飲食店からは「アジよりも安い」という声も上がっています。都内にある、魚がメインの飲食店。この日の目玉は…。田無漁港直売所早津茂久 社長「こちらです。生本マグロがなんと半額」三浦半島で水揚げされた生の本マグロ！店主自ら市場に出向き、仕入れてきたといいます。実はこの生本マグロ、信じられないほど仕入れ値が安かったそうで…