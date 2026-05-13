「大相撲夏場所・４日目」（１３日、両国国技館）琴勝峰（２２）＝佐渡ケ嶽＝は、金峰山（２８）＝木瀬＝を下手投げで下し、幕内で初日から４連勝を飾った。猫だましのような立ち合いで右四つがっぷりに組み、土俵際まで寄られながら下手投げで膝をつかせた。猫だましは「右手を出してビックリさせて中に入ろうとしたが、タイミングが合わなかった。結果的に相手の突きを封じられて良かった」と結果オーライ。胸を合わされ「