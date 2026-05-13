お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の三村マサカズ（58）が12日放送のテレビ東京「紙とさまぁ〜ず」（火曜後11・35）に出演。「方向音痴あるある」を明かした。同番組はゲストは出演せず、アンケートの回答をもとにさまぁ〜ずが2人でトークをする番組。今回の“紙ゲスト”である歌手のDreamAmiが「方向音痴」ということで、「同じく極度の方向音痴の三村さんも共感しそうな『方向音痴あるある』を教えていただけませんか？」と