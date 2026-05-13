北朝鮮の金正恩総書記の肖像画を単独で掲げた部屋の写真が公開されました。金日成（キム・イルソン）主席や金正日（キム・ジョンイル）総書記のものと並ぶ形ではなく、単独の肖像画が公式メディアで公開されたのは行事以外では初めてです。朝鮮中央テレビが8日に公開した、金正恩総書記による駆逐艦「崔賢（チェ・ヒョン）」の視察を報じるニュースに、金総書記の肖像画が単独で掲げられている部屋の写真がありました。公開された