政府が夏の電気・ガス料金の補助を検討していることが13日分かった。中東情勢の悪化により電気・ガス代は値上がりが避けられない見通しで、冷房需要が高まる7〜9月を念頭に家計の負担を抑える。複数の政府関係者が明らかにした。