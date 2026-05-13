再審制度の見直しをめぐり、自民党の法務部会などの合同会議は、検察官抗告を「原則禁止」する規定を法律本体の「本則」に盛り込んだ修正案を了承しました。自民党は13日、法務部会などの合同会議で刑事訴訟法の改正案について、裁判所の再審開始決定に検察官が不服を申し立てる「抗告」を原則禁止する規定を「本則」に盛り込んだ法務省の修正案を了承しました。刑事訴訟法の「本則」にある抗告を認める規定を削除したうえで、「十