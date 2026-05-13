大相撲の元大関貴景勝の湊川親方が９日、部屋のインスタグラムを更新。現役時代にトレーニング指導を受けていた山本義徳氏に稽古をみてもらったことを報告。「今後とも、相撲本来の稽古を大事にしながらも、先生のトレーニング理論を取り入れていきたいと思います」と、つづり、山本氏との２ショット写真を投稿した。引退後の激痩せが話題となった湊川親方。現役時代の優勝額をバックにしたショットでは、ほっそりとした現在の