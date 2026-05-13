日本ラグビー協会は5月13日、男子日本代表のエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（HC）に対し、6月5日まで6週間の指導自粛、および減俸処分を科したと発表した。同日の同協会理事会で決定した。日本協会はさらにジョーンズHCに5月22、29日に予定されている日本選抜戦、6月27日のJAPAN XV戦、7月4日の日本代表戦（対イタリア）の出場停止処分も決めた。会見した岩渕健輔専務理事によると、4月1〜15日のU23日本代表のオースト