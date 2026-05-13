今現在では、徘徊自体はなくなってきてたまにしかしません。 ですが、退院当初はすごく大変で、夜何時間も歩き続けたりして、いよいよ始まったかなという感じでした。 ちーちゃんの徘徊が自分が想像していたのと違って、非常に元気で動き回ったり、走り回ったり、なぜか私の布団に乗ってきて、私をずっと見ていたりとか、普段は来ないのに私の周りをウロウロ走り回ったり、段差も飛び越えたりして、見ているこっちは