物価高の影響を受ける県民や県内の飲食店を支援するとして、県は6月4日からプレミアム付き電子食事券の販売を開始すると発表しました。販売されるのは、プレミアム率25％の電子食事券（PayPay）で、額面1万2500円分を1口1万円で販売します。1人あたり5口までの購入制限があり、先着で50万口を販売するとしています。販売期間は6月4日から8月31日となります。電子食事券は、以下の手順を踏んだうえで購入可能ということです。①