1匹のシニア犬の壮絶な物語がSNSに紹介されました。ネグレクトから引き取られたものの、お世話が難しくなり保護団体へ…。『余命1カ月』を宣告されながらも、今を生きる姿に「幸せに過ごして」「穏やかな余生を」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：お寺で放置されていた犬→お世話が難しくなり保護した結果、『余命1ヶ月』を宣告され…『壮絶な物語』】 ネグレクトの柴犬を保護 TikTokアカウント「D