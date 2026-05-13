旅行中に幼い子供が救急搬送される事態に――。【育児体験談】幼い我が子を連れて外出していたら、中年の女性が…その時、Iさん（投稿時：神奈川県・40代女性）が沖縄で触れたのは、地元民の優しさだった。＜Iさんからのおたより＞次男が1歳になるちょっと前に、最後の育児休暇と思い、2人の子を連れて沖縄に居る友達に会いに行く事にしました。夫は仕事の都合で2日遅れで合流することになっていて、出発時は初めての3人での旅行。