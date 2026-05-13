◆ＪＥＲＡセリーグＤｅＮＡ―中日（１３日・横浜）中日のドラフト１位・中西聖輝投手は５回６安打、自己ワーストの５失点で降板した。初回先頭から３連打。無死一、三塁で筒香に先制の中前打を許すと、立ち上がりに５点を失った。２回以降は無安打無失点と立ち直っただけに、痛い大量失点。「チームに申し訳ないです」とうなだれた。前回の登板は、４日の阪神戦（バンテリンＤ）でプロ初勝利。連勝を狙ったマウンドは、立ち