◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝５月１３日、栗東トレセン４歳世代で忘れてはいけないのがこの馬だ。エリカエクスプレス（牝４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父エピファネイア）は坂路で武豊騎手が騎乗。首をうまく使ってリズムを取ると、持ったままで５３秒７―１２秒１で鋭く伸びた。鞍上は「以前よりも落ち着きが出てきたかな。キャンターに下ろすまで、ゆったりして