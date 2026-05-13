京都新聞杯を無傷３連勝で制したコンジェスタス（牡３歳、栗東・高野友和厩舎、父コントレイル）は、日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）へ向かい、引き続き西村淳也騎手＝栗東・フリー＝とコンビを組む。シルクホースクラブが５月１３日、ホームページで発表した。同馬は昨年１２月の新馬から、３歳１勝クラス、前走の京都新聞杯と３連勝。２戦目から手綱を執る西村淳騎手と、２０２０年に無敗