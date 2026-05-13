◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―中日（１３日・横浜）ＤｅＮＡのドラフト２位右腕・島田舜也投手（２３）＝東洋大＝が１３日、中日戦（横浜）で本拠地初登板初先発。５回に打者３人をいずれも３球で三振に討ち取った。イニング３者連続３球奪三振は、昨年６月２２日対ロッテ戦の８回に記録したウィック（Ｄ）以来、２３人目２５度目。セ１６人目１６度目（パ７人９度）。球団では７９年平松政次、９１年佐々木主浩、０１年河原