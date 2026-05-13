ボートレース江戸川のG2「江戸川634杯モーターボート大賞」は13日に予選3日目が行われた。西岡顕心（25＝香川）は3日目4Rを5コースから3着。1マークは捲り差しから、道中はアグレッシブなターンを連発して須藤博倫に競り勝った。「行き足関係と乗り心地はいいけど、まだ良くなると思う。どんなに水面が荒れても握れた前回のように仕上げたいですね」と、レース後は貪欲に調整に励んだ。その当地前回（G1開設70周年記念、2