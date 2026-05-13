高市早苗首相が6月15〜17日にフランスで開かれる先進7カ国首脳会議（G7サミット）出席に先立ち、英国、イタリアを訪問する方向で調整していることが分かった。スターマー英首相、イタリアのメローニ首相と個別に会談し、安全保障や経済分野で協力を確認する見通しだ。中東情勢の早期沈静化に向けた連携も話し合うとみられる。複数の日本政府関係者が13日、明らかにした。スターマー、メローニ両氏は1月にそれぞれ来日。高市首