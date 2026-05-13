13日の参議院本会議で、立憲民主党の小西洋之議員が、自民党総裁選や衆院選で高市陣営が他候補を中傷する動画をSNSに流したと週刊文春が報じた疑惑について質問した。高市総理は改めてこれを否定した。【映像】「保守政治家の川上にも置けません」発言とヤジ瞬間（実際の様子）小西議員は「高市総理の地位の正統性に関し総理に質問をいたします」と切り出し、「高市総理は公設第1秘書の木下氏の総選挙等における批判・中傷投稿