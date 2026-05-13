◆大相撲▽夏場所４日目（１３日、両国国技館）西前頭２枚目・一山本（放駒）は大関復帰の霧島（音羽山）にはたき込まれ、３連敗で１勝３敗となった。立ち合いから勢いよく前に出ると、腰を落として押し込んだが、霧島に頭を押さえつけられてバランスを崩し、前のめりに倒れた。「自分から攻めようと思ったけど、下にいきすぎた。それが良くなかった。土俵際、あと一歩が遠い」とがっくりと肩を落とした。この日は結びの一