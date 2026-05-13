「ミス東大2020」グランプリでタレント・神谷明采（25）が13日に自身のX（旧ツイッター）を更新。実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）の発言について“怒り”をにじませた。神谷はABEMAの恋愛リアリティー番組「恋愛病院」に出演。そこで「自分よりハイスペしか愛せない」などと語っていたが、スタジオ見届け人のひろゆき氏は「そんなにかわいくない」などとぶっちゃけていた。この発言について、神谷は「絶対に許さない！