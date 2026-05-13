◇プロ野球セ・リーグ 巨人-広島(13日、福井)巨人のキャベッジ選手が5回に先制ホームランを放ちました。「6番・レフト」で先発出場のキャベッジ選手。両チーム無得点で迎えた5回、広島先発の玉村昇悟投手が投じた3球目、高めのストレートを捉えると打球は左中間スタンドへスタンドイン。今季6号ホームランで先制に成功しました。キャベッジ選手は4月28日以来、5月は初ホームラン。移籍後初勝利を目指す則本昂大投手へ待望の先制点